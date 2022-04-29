Fenerbahçe'den Trabzonspor'a olay gönderme! İşte reklam panolarındaki o yazı

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 2010-2011 sezonu tartışması devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçında yaptıkları hamleyle bordo-mavililere bir kez daha göndermede bulundu.

"ŞAMPİYONUN KUPASI MÜZESİNDE OLUR"

Ülker Stadı'nda reklam panolarına "Şampiyonun kupası müzesinde olur" yazılırken, sarı-lacivertliler bu görüntüyü sosyal medya hesabından da paylaştı. Fenerbahçe yaptığı bir diğer paylaşımda ise, "Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli "2010-11 Şampiyonluğumuz" Yaşa Fenerbahçe!" ifadeleri kullanıldı.

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