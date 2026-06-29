Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdürdü

FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk çalışması, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Daha sonra sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından iki grup halinde pas organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenmanın son bölümünde hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalar gerçekleştiren Fenerbahçe, günün ilk idmanını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı