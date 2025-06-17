WhatsApp yazışmaları sızdırıldı iddiası! Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru

Süper Lig devi Fenerbahçe, PFDK ile ilgili haberin ardından TFF'ye resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu yapmıştır. Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz. Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

BİR ADIM GERİDEN NE OLDU?

TFF Disiplin Kurulu üyelerinin Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili WhatsApp konuşmaları, Türkiye Gazetesi'nde yer aldı.

İşte söz konusu haber;

"Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?

"1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez" yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?"

"Fener ağlama" denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?

En önemlisi de, Mourinho'ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?

Emin kaynaklar, "Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı" diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli."