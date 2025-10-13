Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi

Süper Lig'de ezeli rakibi lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

OCAK AYINDA FORVET ALINACAK

Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran ve Youusef En-Nesyri'nin beklentileri tam anlamıyla verememesi, Cenk Tosun'un da kadro dışı kalmasının ardından gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler, santrfor bölgesine yıldız bir ismi transfer ederek gol sorunu yaşamak istemiyor.

HEDEFTEK İSİM ROBERT LEWANDOWSKI

Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler, Robert Lewandowski'yi gündemine aldı. Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın, Barcelona'nın yollarını ayırma kararı aldığı 37 yaşındaki golcüyü ocak ayında transfer etmeyi hedeflediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Polonyalı golcü için kısa süre içerisinde harekete geçeceği ve 2 yıllık bir kontrat önereceği dile getirildi.

BAŞKA İLGİLER DE VAR

Lewandowski'ye Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan ve MLS'ten de ilgi olduğu öğrenildi.