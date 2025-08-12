Fenerbahçe'den taraftarlarını heyecanlandıran transfer mesajı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''BİRKAÇ TRANSFER DAHA GELECEK''

Transferlerin geleceğini söyleyen Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, "Transfer önemli ama daha da önemli olan bu atmosfer, takımdaki atmosfer. Çok iyi çalışıyoruz. Transferler çok iyi bence. Yaptığımız transferler çok önemli. Şimdi devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz ve birkaç transfer daha gelecek." dedi.

''İNANILMAZ BİR ATMOSFERDİ''

Yaratılan atmosfer nedeniyle taraftarlara teşekkür eden Devin Özek, "Taraftarımıza teşekkür ederim. İnanılmaz bir atmosferdi. Bize çok yardım ettiler. Takım, gerçek bir takım olduğunu gösterdi. Çok iyi bir takım performansıydı. Her gün çalışıyoruz. Gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.