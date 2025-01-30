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Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi

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Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun zamandır gündeminde olan Eren Elmalı'yı transfer listesine ekledi. Trabzonspor'da forma giyen 24 yaşındaki sol bek için bordo-mavililer ile görüşmeler başladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı'ya talip oldu. 24 yaşındaki sol bek için kulüp ile görüşmeler başladı.

GALATASARAY İSTİYORDU

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuya talip oldu ve Trabzonspor ile görüşmeler başladı. Eren Elmalı, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer almış fakat anlaşma sağlanamamıştı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEr Di :

bişeye talip olsak gelip onada talip olcaklar. Başarısızlığın bu yüzden işte Fenerbahçe. Senin derdin şampiyonluk falan değil senin derdin Galatasaray. ve sen Galatasaray kompleksinde boğulup kaybolup gideceksin.

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Haber YorumlarıEngin Demir:

bu adamı kim ne yapsın !! nasış bi sistem bu ! çöp oyuncuları ilah yaptınız...

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Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Hayırlısı olsun. İyi ki biz almadık

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Haber YorumlarıAmokachi:

Galatasaray' a bak be. Kitlemeye devam.

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

kötü oyuncu gidin rıdvanı alın rangerstan

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