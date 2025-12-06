Haberler

Fenerbahçe'den Sörloth için yeni girişim

Fenerbahçe'den Sörloth için yeni girişim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

  • Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Atletico Madrid'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
  • Fenerbahçe Yönetimi, Sörloth'un menajeriyle önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleştirecek.
  • Newcastle United, Alexander Sörloth için Atletico Madrid'e transfer teklifi hazırlıyor.

Devre arasında forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de bir numaralı aday Alexander Sörloth durumunda.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Atletico Madrid'de yeterli süreyi alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 30 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki hafta menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirecek. İlk teması İtalya-Norveç mücadelesi sonrasında kuran sarı-lacivertliler, bu ikinci görüşmede şartları masaya yatıracak ve buna göre yol haritasını belirleyecek. Sörloth, ikna edilirse Youssef En-Nesyri için de gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Fenerbahçe, Norveçli golcü için ise Atletico Madrid'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

NEWCASTLE DA TAKİP EDİYOR

Sörloth için İspanya'dan sürpriz bir iddia da ortaya atıldı. İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; İngiliz ekibi Newcastle United, Norveçli yıldızı transfer gündemine aldı. Haberde; Newcastle United'ın Sörloth için Atletico Madrid'e uygun bir teklif hazırlığı içinde olduğu vurgulandı.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Spor
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4-3'lük maçta son sözü 90+3'te Mbaye Diagne söyledi

4-3'lük nefes kesen maç! Kazanan 90+3'te belli oldu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Kalp hastalarının vazgeçilmezi! Artık yerli üretim, ilk orada hizmete alındı

Artık yerli üretim, ilk orada hizmete alındı
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızına göz dikti

Beşiktaş, Fener'in eski yıldızına göz dikti! O da geri dönmeye sıcak
4-3'lük maçta son sözü 90+3'te Mbaye Diagne söyledi

4-3'lük nefes kesen maç! Kazanan 90+3'te belli oldu
Büyükçekmece'de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

Bir ilçenin konuştuğu esnaf! Arkasında onlarca mağdur bırakıp kaçtı
TFF 2'nci Lig'de görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar

Görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar, maç tatil edildi
Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp

Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp
Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim

Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim
Denizli merkezli 2 ilde katalogdan evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

Herkesi aynı vaatle kandırıp büyük vurgun yaptılar
Kredi çekip sıfır aldığı servis minibüsü arıza verdi; 24 kez servise götürdü

Kredi çekip aldığı sıfır minibüs başına bela oldu
Denizi olmayan ilimizin somonları dünya sofralarına ulaşıyor

Denizi olmayan ilimizin balıkları dünya sofralarında: Gurur yaşıyoruz
Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.