Fenerbahçe'den Sörloth için yeni girişim
Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek.
- Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Atletico Madrid'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
- Fenerbahçe Yönetimi, Sörloth'un menajeriyle önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleştirecek.
- Newcastle United, Alexander Sörloth için Atletico Madrid'e transfer teklifi hazırlıyor.
Devre arasında forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de bir numaralı aday Alexander Sörloth durumunda.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILACAK
Atletico Madrid'de yeterli süreyi alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 30 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki hafta menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirecek. İlk teması İtalya-Norveç mücadelesi sonrasında kuran sarı-lacivertliler, bu ikinci görüşmede şartları masaya yatıracak ve buna göre yol haritasını belirleyecek. Sörloth, ikna edilirse Youssef En-Nesyri için de gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Fenerbahçe, Norveçli golcü için ise Atletico Madrid'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
NEWCASTLE DA TAKİP EDİYOR
Sörloth için İspanya'dan sürpriz bir iddia da ortaya atıldı. İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; İngiliz ekibi Newcastle United, Norveçli yıldızı transfer gündemine aldı. Haberde; Newcastle United'ın Sörloth için Atletico Madrid'e uygun bir teklif hazırlığı içinde olduğu vurgulandı.