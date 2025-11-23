Haberler

Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması: Sürprizlere açık olun

Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması: Sürprizlere açık olun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, transferler hakkında açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, transferde adı geçen Alexander Sörloth için konuşarak, "Transferde Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz. Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız.'' dedi.

  • Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Alexander Sörloth ve başka isimleri transfer için gündeme getiriyor.
  • Fenerbahçe, transfer döneminde takviye yapmak için çalışıyor.
  • Fenerbahçe, bu sezon tüm kupalara talip olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Fanatik'e konuşarak transfer döneminde yapılacak hamleler ile ilgili önemli mesajlar verdi.

''SORLOTH VE BAŞKA İSİMLER''

Ertan Torunoğulları, Atletico Madrid forması giyen ve transferde adı geçen Alexander Sörloth için konuşarak, "Transferde Atletico Madrid'den Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

''SÜRPRİZLERE AÇIK OLUN''

Sürprizlerin yaşanabileceğini belirten Ertan Torunoğulları, "Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önceliğimiz lig olsa da, bu sezon ne kadar kupa varsa, hepsine talibiz.." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numaralı ismi var

İsrail'den suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numarası var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

:))))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Koç Holding, Tayland'daki fabrikasını 1 Aralık itibarıyla kapatıyor

Koç Holding büyük umutlarla açtığı fabrikayı kapatıyor
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Maç sonunda olanlar oldu
Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul'u buraya yığarım

Aziz Yıldırım'ı küplere bindiren olay: Bütün İstanbul'u buraya yığarım
Gençlerbirliği'nde yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket

Yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Marcao: Kerem Aktürkoğlu benim yapmayacağım bir şey yaptı

Marcao: Kerem Aktürkoğlu benim yapmayacağım bir şey yaptı
25 yaşındaki Derya öğretmen, okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi

Daha 25 yaşında okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.