Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması: Sürprizlere açık olun

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Fanatik'e konuşarak transfer döneminde yapılacak hamleler ile ilgili önemli mesajlar verdi.

''SORLOTH VE BAŞKA İSİMLER''

Ertan Torunoğulları, Atletico Madrid forması giyen ve transferde adı geçen Alexander Sörloth için konuşarak, "Transferde Atletico Madrid'den Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

''SÜRPRİZLERE AÇIK OLUN''

Sürprizlerin yaşanabileceğini belirten Ertan Torunoğulları, "Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önceliğimiz lig olsa da, bu sezon ne kadar kupa varsa, hepsine talibiz.." sözlerini sarf etti.