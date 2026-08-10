Haberler

Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması:

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Futbolcumuz Sofyan Amrabat, sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a gelmiştir"

Fenerbahçe'de Faslı futbolcu Sofyan Amrabat takıma katıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak İspanya ekibi Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Sofyan Amrabat, sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a gelmiştir. Oyuncumuz, bu sabah gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından çalışmalarına Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır."

Kaynak: AA
Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da, bir partiden 'şartlı destek' var

Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes İbrahim Tatlıses diye biliyor! 'Beni keşfeden kişi...'

Herkes İbrahim Tatlıses diye biliyor! "Beni keşfeden kişi..."
Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi

Bir anlık dikkatsizlik sonu oldu! Makineye kapılan işçi can verdi
Tayland'da eski milletvekili, teşkilat başkanını öldürdü: Canlı yayına bağlanıp itiraf etti

Tüm ülke bu olayı konuşuyor: Eski vekil, teşkilat başkanını öldürdü
Aleyna Tilki’den şaşırtan çıkış: Sadece çok akıllılar şakalarımı anlayacak

Aleyna Tilki’den iddialı sözler: Sadece çok akıllılar anlayacak
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Bahçeli'yi kızdıran 'Terörsüz Türkiye' sorusu! Ağzından tek cümle çıktı

Bahçeli'yi kızdıran soru! Ağzından tek cümle çıktı
Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi

Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi