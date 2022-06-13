Fenerbahçe'den sıkı pazarlık! Kanarya, William Carvalho transferinde mutlu sona yakın

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un, Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi William Carvalho'yu sarı lacivertli formayla görmek istediği öğrenildi. Haber Global'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi oyuncunun kulübü Real Betis ile görüşmelere başladı.

SIKI PAZARLIK

La Liga kulübü Real Betis, 2018 yılında 16 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu için 8-10 milyon euro arası bir bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek oyuncu için pazarlık masasında tüm kozlarını oynuyor. Real Betis'te tecrübeli futbolcuyu sözleşmesi bitmeden elden çıkarmak istiyor. Oyuncunun ise Jorge Jesus ile tekrar çalışmak adına hevesli olduğu öğrenildi.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

EURO 2016'da mutlu sona ulaşan Portekiz kadrosunda da bulunan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha bu sezon 49 maçta 4 gol 5 asist ile oynadı.

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