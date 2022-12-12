Fenerbahçe'den savunmaya dev operasyon! Milli futbolcuya formayı giydirecek formül hazır

Samet Akaydın transferinde sona gelen Fenerbahçe, Luan Peres'in sakatlığındaki belirsizlik sebebiyle Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı. Sarı-lacivertiler, Leicester City forması giyen milli futbolcu için kulübüne sezon sonuna kadar kiralama ve maaşının ikinci yarıdaki kısmını ödemeyi teklif edecek.

Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için yeniden harekete geçti. Daha önce adı sık sık sarı-lacivertlilerle anılan milli futbolcu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyebilir.

FENERBAHÇE'DEN SAVUNMAYA BİR TAKVİYE DAHA

Fanatik'te yer alan habere göre, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transferinde sona gelen Fenerbahçe, Luan Peres'in durumundaki belirsizlik nedeniyle savunmaya bir takviye daha yapmayı düşünüyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde gündeme Çağlar Söyüncü geldi.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Fenerbahçe, İngiliz ekibine Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapmayı planlıyor. Yönetim, Leicester'a hem kiralama ücreti hem de Çağlar'ın sezonun ikinci yarısındaki maaşını ödemeyi önererek işi bitirmeye çalışacak.