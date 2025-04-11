Samandıra'da OHAL ilan edilecek! Fenerbahçe yönetiminden şampiyonluk için yeni hamle
Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken Fenerbahçe yönetiminden dikkat çeken bir karar çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Samandıra'da adeta OHAL ilan edecek. Fenerbahçe yönetimi, kalan 8 maç için ekstra prim kararı aldı ve her maç için özel bir rakam belirleyecek. Ayrıca sezon başında belirlenen şampiyonluk priminde de iyileştirmeye gidildi.
Son 8 haftasına girdiğimiz Süper Lig'de Fenerbahçe yönetiminden dikkat çeken bir karar çıktığı öne sürüldü.
YENİ KARARLAR ALINDI
Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticiler, bir dizi kararlar aldı. Fenerbahçe yönetimi, kalan 8 maç için ekstra prim kararı aldı.
Buna göre sarı-lacivertli idareciler, her maç için özel bir rakam belirleyecek. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, sezon başında belirlenen şampiyonluk priminde de iyileştirmeye gitti.
YEMEK ORGANİZASYONLARI DÜZENLENECEK
Bu arada Ali Koç ve yöneticilerin bu süreçte takımla daha fazla zaman geçireceği, futbolcuların da Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş önderliğinde yemek organizasyonlarında buluşup kenetleneceği ifade edildi.