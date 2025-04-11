Samandıra'da OHAL ilan edilecek! Fenerbahçe yönetiminden şampiyonluk için yeni hamle

Son 8 haftasına girdiğimiz Süper Lig'de Fenerbahçe yönetiminden dikkat çeken bir karar çıktığı öne sürüldü.

YENİ KARARLAR ALINDI

Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticiler, bir dizi kararlar aldı. Fenerbahçe yönetimi, kalan 8 maç için ekstra prim kararı aldı.

Buna göre sarı-lacivertli idareciler, her maç için özel bir rakam belirleyecek. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, sezon başında belirlenen şampiyonluk priminde de iyileştirmeye gitti.

YEMEK ORGANİZASYONLARI DÜZENLENECEK

Bu arada Ali Koç ve yöneticilerin bu süreçte takımla daha fazla zaman geçireceği, futbolcuların da Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş önderliğinde yemek organizasyonlarında buluşup kenetleneceği ifade edildi.