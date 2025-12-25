Haberler

Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın serbest bırakılmasının ardından ilk açıklama

Güncelleme:
Sadettin Saran'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe yöneticileri Ertan Torunoğulları ve Ali Gürbüz açıklama yaptı. Torunoğulları, Türk adaletine güvendiklerini söylerken, Gürbüz "Her türlü hukuki ve sportif mücadeleye hazırız" dedi ve "Biz şampiyon olacağız" mesajı verdi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, kulübün her türlü hukuki ve sportif mücadeleye hazır olduğunu açıkladı.
  • Ali Gürbüz, Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağını ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından sarı-lacivertli kulüpten ilk açıklama geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ali Gürbüz, karar sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda basın mensuplarına konuştu.

TORUNOĞULLARI: EN DOĞRU KARARI VERECEĞİNDEN KUŞKUMUZ YOKTU

Ertan Torunoğulları, kararın ardından yaptığı açıklamada Türk adaletine duydukları güveni vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yüce Türk adaletinin en doğru kararı vereceğinden hiçbir kuşkumuz yoktu. O karar çıktı, başkanımız serbest kaldı."

Torunoğulları, açıklamasının devamında taraftarlara da teşekkür ederek, "Başkanımız ve yönetim kurulumuz adına tüm taraftarlarımıza soğukkanlı ve duyarlı davrandıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

ALİ GÜRBÜZ: HER TÜRLÜ HUKUKİ VE SPORTİF MÜCADELEYE HAZIRIZ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz ise kulübün süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Başkanımız Sadettin Saran serbest bırakıldı. Fenerbahçe olarak her türlü hukuki ve sportif mücadeleyi sonuna kadar vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ" MESAJI

Gürbüz, açıklamalarında dikkat çeken bir ifadeye de yer verdi. Sadettin Saran'ın daha önce söylediği sözleri hatırlatan Ali Gürbüz, "Başkanımızın söylediği gibi biz 'Şampiyon olacağız!'" dedi.

"TARAFTARIMIZ MERAK ETMESİN"

Hukuki sürecin devam ettiğini belirten Gürbüz, destek için adliye önüne gelen taraftarlara da teşekkür etti. Gürbüz, "Süre gelen hukuki bir süreçle ilgili daha fazla ayrıntı vermeye gerek yok. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarlarımız merak etmesin" ifadelerini kullandı.

CHP=Fenerbahçe , birisi 11 yıldır şampiyon olamıyor , diğeri iktidar kelimesinin anlamını bilmiyor..İkisi de atalarının izinden gidiyorlar..Bilmiyorlar ki o yol çıkmaz sokak..

Adam konuyu güzel bağlamış.işi biliyor!

Gaysarayli ultravestiler Saran size boydan girsin

