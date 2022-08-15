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Arda Güler ve Valencia'dan resital! Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yendi

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yendi. Yeni sezonda ilk galibiyetini alan sarı-lacivertlilerin gollerini King, Valencia (2), Emre Mor ve Arda Güler(2) kaydetti. Kasımpaşa'da ise 16. dakikada Emre Yeşilyurt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 6-0 kazandı.

KING PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King ile 1-0 öne geçti. Kasımpaşa'da Emre Yeşilyurt 16. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan itibaren tüm oyunu rakip kaleye yığan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Valencia ile farkı 2'ye çıkardı. 45+3. dakikada ise Emre Mor, takımını soyunma odasına 3-0 götüren golü kaydetti.

Arda Güler ve Valencia'dan resital! Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yendi

ARDA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıda da adeta tek kale oynayan sarı-lacivertliler, 58. dakikada Valencia, 86. ve 90+2. dakikada Arda Güler'in golleriyle mücadeleyi 6-0 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı.

Arda Güler ve Valencia'dan resital! Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yendi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe Arda Güler Kasımpaşa Spor Haberler

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