Fenerbahçe'den rekor gelir! Derbi zaferi kasayı doldurdu - Haberler

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Fenerbahçe'den rekor gelir! Derbi zaferi kasayı doldurdu

Haberler.com - Spor
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Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, maddi anlamda da önemli bir gelir kazandı. Tek bir koltuğun bile boş kalmadığı derbide sezonun en yüksek maç hasılatı elde edildi.

Sarı-Lacivertliler Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Zajc ve Serdar Dursun kaydetti. Taraftarlar ise bu maça adeta akın etti. Biletler satışa çıktığı gibi tükendi.

Fenerbahçe'den rekor gelir! Derbi zaferi kasayı doldurdu

BOŞ KOLTUK YOK

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda tek bir boş koltuk bile kalmadı. Fenerbahçe'nin kasasına dün 16 milyon liradan fazla para girdi. Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre; bu geliri 10 milyon lira bilet, 4 milyon lira ürün satışı ve 2 milyon liradan fazla diğer gelirler oluşturdu.

Fenerbahçe'den rekor gelir! Derbi zaferi kasayı doldurdu

TARAFTAR İLGİ GÖSTERİYOR

Son 8 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe'de taraftarlar maçlara yoğun ilgi gösteriyor. Taraftarıyla bütünleşen Fenerbahçeli futbolcular da oluşan bu atmosferden hayli mutlu.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

YİGİT TÜRKALP:

SENDEN ENAYİSİ YOK.FARKINDA DEĞİLSİN.

Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
trol savar:

50 bin enayi

Cevap Yaz 50 27 Yayından Kaldır
500
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