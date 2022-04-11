Fenerbahçe'den rekor gelir! Derbi zaferi kasayı doldurdu

Sarı-Lacivertliler Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Zajc ve Serdar Dursun kaydetti. Taraftarlar ise bu maça adeta akın etti. Biletler satışa çıktığı gibi tükendi.

BOŞ KOLTUK YOK

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda tek bir boş koltuk bile kalmadı. Fenerbahçe'nin kasasına dün 16 milyon liradan fazla para girdi. Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre; bu geliri 10 milyon lira bilet, 4 milyon lira ürün satışı ve 2 milyon liradan fazla diğer gelirler oluşturdu.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERİYOR

Son 8 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe'de taraftarlar maçlara yoğun ilgi gösteriyor. Taraftarıyla bütünleşen Fenerbahçeli futbolcular da oluşan bu atmosferden hayli mutlu.

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