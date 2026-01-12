Haberler

Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor

Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen Fransız orta saha N'Golo Kante'ye resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertliler, salı günü Kante'nin menajeri ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.

  • Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'ye resmi teklif yaptı.
  • Fenerbahçe'nin, Kante'nin menajeri ile salı günü özel bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
  • N'Golo Kante'nin Al Ittihad ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Orta sahaya Matteo Guendouzi transferini gerçekleştiren Süper Lig devi Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.

FENERBAHÇE'DEN KANTE SÜRPRİZİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, orta saha rotasyonuna bir transfer daha yapmak isterken gözünü Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad forması giyen Fransız orta saha N'Golo Kante'ye çevirdi.

TEKLİF YAPILDI, GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin ayrıca salı günü Kante'nin menajeri ile özel bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli orta saha oyuncusunun Al Ittihad'dan ayrılması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta boy gösteren Kante, 1842 dakika sahada kalırken, rakip ağlara 1 gol attı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor

Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Başvurular başlıyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı

Uyuşturucu çetesinin kuryecisi, polisi mesleği sayesinde atlatıyormuş
Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu

Yaşlı adamın kan donduran sonu kamerada
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Zülkarneyn:

Kante mi kaldı? nereye gidiyorsunuz?

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

yapıştır gelsin ortasahanın kralı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Arada 2 milyon euro fark kaldı! Bavullarını topladı, Beşiktaş'a gelmeyi bekliyor

Bavullarını topladı, Süper Lig devine gelmeyi bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

F.Bahçe, G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği yıldız için devreye girdi
Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Arada 2 milyon euro fark kaldı! Bavullarını topladı, Beşiktaş'a gelmeyi bekliyor

Bavullarını topladı, Süper Lig devine gelmeyi bekliyor
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi