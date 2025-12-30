Haberler

Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı

Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
İtalya Serie A devi Milan'ın transfer listesinde yer alan Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar için sarı-lacivertlilerin yol haritası belli oldu. Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda Skriniar'ı takımdan göndermek istemezken, transfer görüşmelerine de kapıyı kapattı.

  • Fenerbahçe, Milan'ın transfer teklifine rağmen kaptanı Milan Skriniar'ı takımdan göndermeyeceğini açıkladı.
  • Milan, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki kaptanı Milan Skriniar'ı transfer etmek istiyor.
  • Milan Skriniar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 27 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken kadrodaki mevcut oyuncularına da talipler artıyor.

MILAN'IN HEDEFI SKRINIAR

Bu doğrultuda İtalya Serie A devi Milan, ara transfer döneminde savunmasına takviye yapmak isterken gündemine Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki kaptanı Milan Skriniar'ı aldı. İtalyan ekibinin tecrübeli oyuncunun transferi için ısrarcı olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN SKRINIAR KARARI

Fenerbahçe ise yıldız futbolcusu için kararını verdi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda savunmadaki bel kemiğini kesinlikle takımdan göndermek istemiyor. Kanarya, Skriniar konusunda görüşmelere kesin olarak kapıyı kapattı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta sahaya çıkan Slovak oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Eli kolu rahat durmayan kendini habire atan stoper. Ligimizde kendini yutturan, Avrupa'da komik videolara konu alan zat.

Haber YorumlarıBabayaro:

toreira baris Alper

Haber YorumlarıMGk:

O parayı verecek bir tane bile eşşek bulamazsınız siz de kontratı tamamlar rahat olun kimse bu ağır tanka bu parayı vermez

