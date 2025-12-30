Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
İtalya Serie A devi Milan'ın transfer listesinde yer alan Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar için sarı-lacivertlilerin yol haritası belli oldu. Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda Skriniar'ı takımdan göndermek istemezken, transfer görüşmelerine de kapıyı kapattı.
Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken kadrodaki mevcut oyuncularına da talipler artıyor.
MILAN'IN HEDEFI SKRINIAR
Bu doğrultuda İtalya Serie A devi Milan, ara transfer döneminde savunmasına takviye yapmak isterken gündemine Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki kaptanı Milan Skriniar'ı aldı. İtalyan ekibinin tecrübeli oyuncunun transferi için ısrarcı olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
FENERBAHÇE'DEN SKRINIAR KARARI
Fenerbahçe ise yıldız futbolcusu için kararını verdi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda savunmadaki bel kemiğini kesinlikle takımdan göndermek istemiyor. Kanarya, Skriniar konusunda görüşmelere kesin olarak kapıyı kapattı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta sahaya çıkan Slovak oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.