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Fenerbahçe'den Mert Müldür Açıklaması: Omuz Çıkığı Tespit Edildi

Fenerbahçe'den Mert Müldür Açıklaması: Omuz Çıkığı Tespit Edildi
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Fenerbahçe, milli futbolcusu Mert Müldür'ün omzunda çıkık tespit edildiğini ve müdahale sonrası tedavi sürecine başlandığını duyurdu. 25 yaşındaki savunmacı, bu sezon 28 maçta oynamıştı.

Fenerbahçe, milli futbolcusu Mert Müldür'ün omzunda çıkık tespit edildiğini ve gerekli müdahalenin yapıldıktan sonra tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Mert Müldür'ün omzunda çıkık tespit edildi. Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür'ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır" denildi.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 28 maçta forma giyip 1 gol, 2 asiste imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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