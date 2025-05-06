Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş Açıklaması: Ameliyat Oldu

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyonun kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL