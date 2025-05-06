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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş Açıklaması: Ameliyat Oldu

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş Açıklaması: Ameliyat Oldu
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Fenerbahçe, kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon nedeniyle artroskopik debridman ameliyatı olduğunu duyurdu. Oyuncunun sağlık durumu hakkında geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyonun kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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