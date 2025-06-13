Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif

Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
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Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kazanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Manchester City forması giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker'a resmi teklif yaptı. Walker'ın Manchester City ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester City forması giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker'a resmi teklif yaptı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Manchester City forması giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker'a resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif

Manchester City'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 35 yaşındaki Walker, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü. Kyle Walker'ın, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Kyle Walker, Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maçta süre buldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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