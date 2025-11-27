Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart
Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı maçın son dakikalarında, 1 Aralık'taki Galatasaray maçına ilişkin oyunculara pankartla mesaj verildi. Pankartta, ''Burası senin savaş alanın. Sahip ol'' ifadeleri kullanıldı.
- Fenerbahçe'nin 1-1 berabere biten UEFA Avrupa Ligi maçı sonrasında, 1 Aralık 2025'te Galatasaray ile oynanacak lig maçına atıfta bulunan 'This is your battlefield. Own it' yazılı pankart açıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaştı.
MAÇ SONUNDA PANKART AÇILDI
Müsabaka 1-1'lik eşitlikle noktalanırken, son düdüğün ardından kale arkasında bulunan Okul Açık Tribünü'nde pankart dikkat çekti.
'BURASI SENİN SAVAŞ ALANIN, SAHİP OL'
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacağı maç hatırlatılarak üzerinde "This is your battlefield. Own it. 01.12.2025" (Burası senin savaş alanın. Sahip ol) yazılı pankart açıldı.