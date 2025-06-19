Fenerbahçe'den Lucas Vazquez açıklaması

Fenerbahçe'den Lucas Vazquez açıklaması
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Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Real Madrid'li futbolcu Lucas Vazquez hakkında bir açıklama yaptı. Kulüp, Vazquez ile ilgili transfer iddialarını yalanladı ve transferin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Fenerbahçe'nin Real Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol sağ kanat-bek Lucas Vazquez'e resmi teklif yaptığı iddia edilmişti. Bu haber üzerine Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

VAZQUEZ TRANSFERİ YALANLANDI

DHA'nın haberine göre; Fenerbahçeli yöneticiler, Lucas Vazquez ile ilgilenmediklerini belirtti. Sarı-lacivertli kulübün kurmayları, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Basketbol Süper Ligi final serisi 2'nci maçının devre arasında yakınlarında bulunan taraftarlara bu bilgiyi verdi ve taraftarların mutlu olacağı isimlerin geleceğini de belirtti.

REAL MADRİD PERFORMANSI

2015 yazından bu yana Real Madrid'in başarısı için ter döken Vazquez, eflatun-beyazlılarla 401 maça çıktı ve bu süreçte 38 gol atıp 73 golün de asistini yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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