Haberler

Fenerbahçe'den Lookman bombası

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Ademola Lookman için Milano'da yaptığı ilk görüşmenin büyük ölçüde olumlu geçtiği iddia edildi. Sadettin Saran'ın Türkiye'ye dönmesi nedeniyle yarıda kalan toplantının ardından sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldız için ikinci hamleye hazırlandığı belirtildi.

  • Fenerbahçe'nin Ademola Lookman için Milano'da gerçekleştirdiği ilk görüşmenin büyük bölümü olumlu geçti.
  • Fenerbahçe, Ademola Lookman transferini bitirmek adına yeni bir hamle planlıyor.
  • Ademola Lookman'ın Atalanta ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve piyasa değeri 35 milyon euro.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için gündemine aldığı isimlerden Ademola Lookman'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldız için Milano'da gerçekleştirdiği ilk görüşmenin perde arkası ortaya çıkarken, Fenerbahçe'nin ikinci hamleye hazırlandığı iddia edildi.

MİLANO'DAKİ TOPLANTI YARIDA KALMIŞTI

Fenerbahçe'nin Lookman için Milano'da bir görüşme gerçekleştirdiği, ancak kulüp başkanı Sadettin Saran'ın Türkiye'ye dönmesi nedeniyle toplantının yarıda kaldığı öne sürülmüştü. Bu gelişme sonrası transfer sürecinin askıya alındığı iddiaları gündeme gelmişti.

İLK GÖRÜŞME POZİTİF GEÇTİ

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe ile Lookman cephesi arasında yapılan ilk görüşmenin büyük bölümü olumlu geçti. Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki futbolcunun şartlarını değerlendirdiği ve transfer için yeniden temas kurmaya hazırlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE İKİNCİ HAMLEYE HAZIRLANIYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin Ademola Lookman transferini bitirmek adına yeni bir hamle planladığı aktarıldı. Yönetimin, görüşmenin olumlu havasını sürdürmek için kısa süre içinde yeniden masaya oturabileceği kaydedildi.

LOOKMAN'IN SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI

Atalanta forması giyen Ademola Lookman, bu sezon 16 maçta görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı futbolcunun Atalanta ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

