Formalarda kaç yıldız olacak? Fenerbahçe'den logo kararı

Formalarda kaç yıldız olacak? Fenerbahçe'den logo kararı
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Formalarda kaç yıldız olacak? Fenerbahçe'den logo kararı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonun forma lansmanında yaptığı açıklamada, takımın logosunda yıldız kullanmayacaklarını belirtti. Koç, "Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonun forma lansmanında açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN SENE NASILSA ÖYLE DEVAM EDECEK"

Ali Koç, yeni sezonda da logolarında yıldız kullanmayacaklarını açıkladı. Ali Koç, "Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek." dedi. Fenerbahçe, geçen sezon logosunda yıldız kullanmamıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun bu anlaşmaya dahil olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Hocamız geldiği günden beri, Adidas'tan bize geri çevirmeyeceğimiz teklif geleceğini söylemişti. Dediği gerçekleşti." dedi.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSAMET TEMAS:

bizim neyimiz eksik gs'den. biz de 5 yıldızlı forma istiyoruz. onlarda var da bizde neden olmuyormuş.

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