Fenerbahçe'den kovulan Mourinho yeni takımında inanılmaz işler yapıyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki başarısızlığının ardından Benfica'da adeta yeniden doğdu. Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar ve eleştiriler sonucu görevine son verilen Mourinho, Benfica'da 27 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak dikkatleri üzerine çekti. Eğer kalan 7 maçta da yenilmezse, sezonu namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atacak.
FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Sarı-lacivertli ekipte istediği sonuçları alamayan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Mourinho, yönetim kararıyla takımdan gönderildi.
BENFICA'DA BAMBAŞKA BİR HİKAYE
Portekiz temsilcisi Benfica'nın başına geçen deneyimli teknik adam, burada çok farklı bir performans ortaya koydu. Takımıyla birlikte ligde yenilgi yüzü görmedi.
27 MAÇTA YENİLGİ YOK
Benfica, bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada 19 galibiyet ve 8 beraberlik alarak namağlup yoluna devam ediyor.
TARİHE GEÇMEYE 7 MAÇ KALDI
Mourinho'nun öğrencileri, kalan 7 maçta da yenilmezse sezonu namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atacak.