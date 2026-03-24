Fenerbahçe'den kovulan Mourinho yeni takımında inanılmaz işler yapıyor

Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki başarısızlığının ardından Benfica'da adeta yeniden doğdu. Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar ve eleştiriler sonucu görevine son verilen Mourinho, Benfica'da 27 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak dikkatleri üzerine çekti. Eğer kalan 7 maçta da yenilmezse, sezonu namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atacak.

Fenerbahçe'de aldığı kötü sonuçların ardından görevine son verilen Jose Mourinho, Benfica'daki performansıyla adeta yeniden doğdu.

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sarı-lacivertli ekipte istediği sonuçları alamayan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Mourinho, yönetim kararıyla takımdan gönderildi.

BENFICA'DA BAMBAŞKA BİR HİKAYE

Portekiz temsilcisi Benfica'nın başına geçen deneyimli teknik adam, burada çok farklı bir performans ortaya koydu. Takımıyla birlikte ligde yenilgi yüzü görmedi.

27 MAÇTA YENİLGİ YOK

Benfica, bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada 19 galibiyet ve 8 beraberlik alarak namağlup yoluna devam ediyor.

TARİHE GEÇMEYE 7 MAÇ KALDI

Mourinho'nun öğrencileri, kalan 7 maçta da yenilmezse sezonu namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atacak.

Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Haber Yorumları
Yusuf Yorulmaz:

Adamı rahat bırakmadılar ve bizde galatasaray diye bir yapı var.

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı
Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti

Baldızını vahşice katletti, en son kendi canına kıydı
Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
Gelinlik giyip şarkı söyledi, tepki gelince kendini bakın nasıl savundu

Bu halini bakın nasıl savundu
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Volkan Demirel, ''Bu yetenekle Portekiz Milli Takımı'na seçilir'' demişti! Yıldız isme büyük müjde geldi

Aylar önce ''Bu yeteneğiyle Portekiz Milli Takımı'na gider'' demişti!