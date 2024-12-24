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Fenerbahçe'den Kevin de Bruyne bombası

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Fenerbahçe, ara transfer dönemine büyük bir bomba ile giriş yapmayı planlıyor. Süper Lig'de zirvenin 8 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, Manchester City'nin dünya yıldızı Kevin de Bruyne'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu büyük transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe ara transfer dönemi için yoğun mesai harcarken Talisca'nın ardından büyük bir transfer bombası daha patlamaya hazırlanıyor.

DE BRUYNE İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Sarı-Lacivertliler, dünya yıldızı Kevin De Bruyne'nın peşinde. Anderson Talisca transferinde mutlu sona büyük ölçüde ulaşan Fenerbahçe, bir transfer bombası daha patlatmak için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin gündeminde ki isim ise Kevin de Bruyne. İngiliz devi Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin de Bruyne için kolları sıvayan Fenerbahçe bu kez çok büyük oynuyor. Kevin de Bruyne'nin sarı-lacivertlilerin teklifine nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

Fenerbahçe'den Kevin de Bruyne bombası
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOliver:

oğlum herifin Galatasaray formalı resimleri var gençliğinden. Yalan haberin bu kadarı ahahhahah

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Ali Koç, futbolun F'sinden anlamıyor sanırım. Morinhioyu getirdi tıs, yıldız futbolcular getirdi tıs, tıs tıs. dünya karması yapsa gene bi cacık olmaz Fb den. Ali Koç a sabreden FB taraftarı paralı böğürücüler, Ali Koç un askerleiriyiz diye böğürsenize.

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Haber YorumlarıEgezen:

Fenerbahçede Galatasarayda olan arkadaşlık, birlik olmadığı sürece kralı gelse farklı olmaz.Başkalarını kötüleyen yöneticilerle hiç olmaz

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