Fenerbahçe'den Jorge Jesus paylaşımı! Müzede kupayla verdiği manidar poza beğeni yağıyor - Haberler

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Fenerbahçe'den Jorge Jesus paylaşımı! Müzede kupayla verdiği manidar poza beğeni yağıyor

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Başkan Ali Koç ile bir araya geldi. Stadı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezen deneyimli hoca, 2010-2011 sezonunda kazanılan lig şampiyonluğunun kupasıyla poz verdi. O anlara ait fotoğraflar Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşılırken taraftarlardan binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Başkan Ali Koç ile buluştu. Stadı gezen deneyimli hoca, Fenerbahçe Müzesi'nde 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasının önünde poz verdi.

JORGE JESUS STADI GEZDİ

Fotoğraflar Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşılırken, "Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Başkanımızla bir araya geldi, stadımızı gezdi. Fenerbahçemiz tarafından görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Kulübümüzü ziyaret etti. Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle bir araya gelen deneyimli teknik adam, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksini ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus paylaşımı! Müzede kupayla verdiği manidar poza beğeni yağıyorJorge Jesus, 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasını gösterirken

Fenerbahçe'den Jorge Jesus paylaşımı! Müzede kupayla verdiği manidar poza beğeni yağıyor

Fenerbahçe'den Jorge Jesus paylaşımı! Müzede kupayla verdiği manidar poza beğeni yağıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Fenerbahçe taraftarıyım ama bu isim bana mantıklı gelmedi yine de hayırlı olsun ..

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