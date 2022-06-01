Fenerbahçe'den Jorge Jesus paylaşımı! Müzede kupayla verdiği manidar poza beğeni yağıyor - Haberler

Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Başkan Ali Koç ile buluştu. Stadı gezen deneyimli hoca, Fenerbahçe Müzesi'nde 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasının önünde poz verdi.

JORGE JESUS STADI GEZDİ

Fotoğraflar Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşılırken, "Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Başkanımızla bir araya geldi, stadımızı gezdi. Fenerbahçemiz tarafından görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Kulübümüzü ziyaret etti. Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle bir araya gelen deneyimli teknik adam, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksini ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi.

Jorge Jesus, 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasını gösterirken