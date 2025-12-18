Haberler

Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran, son haftalardaki gergin tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Bu durum, yönetim ve teknik heyeti harekete geçirdi. Kolombiyalı futbolcuyla özel görüşme gerçekleştirilerek daha sakin ol uyarısı yapıldı.

  • Fenerbahçe yönetimi, Jhon Duran'ın son dönemdeki agresif tavırları nedeniyle oyuncuyla özel bir görüşme yaptı.
  • Jhon Duran, Ferencvaros maçında kırmızı kart gördü ve Brann maçında takımını yalnız bıraktı.
  • Jhon Duran, Konyaspor maçında oyundan alındıktan sonra teknik direktör Tedesco'nun uzattığı eli sıkmadı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Kolombiyalı golcü oyuncu Jhon Duran'ın son dönemdeki agresif tavırları yönetim ve teknik heyetin de dikkatini çekti.

GERGİN VE AGRESİF TAVIRLAR SERGİLİYOR

Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde gol atan Jhon Duran, son haftalarda hem rakiplere hem de takım arkadaşlarına karşı gergin ve agresif tavırları sergiliyor. Ferencvaros maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören ve Brann'a karşı takımını yalnız bırakan Jhon Duran, Konyaspor maçında oyundan alındıktan sonra Tedesco'nun kendisine uzattığı eli sıkmamıştı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇEREK UYARI YAPTI

Jhon Duran'ın bu tavırları yönetim ve teknik heyeti harekete geçirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Jhon Duran ile özel bir görüşme yaparak oyuncuyu daha sakin olması konusunda uyardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Bursa'da yardımsever iş insanı binlerce kişiyi sevindirdi

Bursalı Robin Hood! Binlerce lirayı tek kalemde ödedi
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sırasında bakandan yeni açıklama geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
title