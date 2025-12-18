Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Kolombiyalı golcü oyuncu Jhon Duran'ın son dönemdeki agresif tavırları yönetim ve teknik heyetin de dikkatini çekti.

GERGİN VE AGRESİF TAVIRLAR SERGİLİYOR

Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde gol atan Jhon Duran, son haftalarda hem rakiplere hem de takım arkadaşlarına karşı gergin ve agresif tavırları sergiliyor. Ferencvaros maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören ve Brann'a karşı takımını yalnız bırakan Jhon Duran, Konyaspor maçında oyundan alındıktan sonra Tedesco'nun kendisine uzattığı eli sıkmamıştı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇEREK UYARI YAPTI

Jhon Duran'ın bu tavırları yönetim ve teknik heyeti harekete geçirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Jhon Duran ile özel bir görüşme yaparak oyuncuyu daha sakin olması konusunda uyardı.