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Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'a Tebrik Mesajı

Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'a Tebrik Mesajı
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Fenerbahçe Kulübü, eşi doğum yapan futbolcusu İrfan Can Eğribayat'ı tebrik ederek Melisa isminde bir kızları olduğu müjdesini verdi.

Fenerbahçe Kulübü, eşi doğum yapan İrfan Can Eğribayat'ı tebrik etti.

Kulübün X hesabından paylaşılan tebrik mesajında, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat yeniden baba oldu. Melisa isminde bir kızı olan Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, minik Melisa'ya sağlıklı bir ömür diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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