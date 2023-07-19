Fenerbahçe'den hiç hesapta olmayan karar! Lincoln Henrique'nin sözleşmesi askıya alınıyor
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Yabancı kontenjanına takılan Fenerbahçe'de sakatlığı süren Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin askıya alınması gündemde.
Fenerbahçe, geçen sezon yaşadığı sakatlığın etkilerini hala hisseden Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler yabancı kontenjanında yer açmak için böyle bir karar alacak.
ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GÖNDERİLEBİLİR
Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique'nin sözleşmesini ara transfer dönemine kadar dondurması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, iyi bir teklif gelmesi halinde ise Brezilyalı futbolcu ile yolları ayıracak.
10 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Lincoln Henrique sakatlandığı sürece kadar geçen sezon sarı-lacivertli formayı 35 maçta giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 8 asistlik katkı verdi.
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