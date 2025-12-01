Fenerbahçe'den Galatasaray Maçının Ardından Açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Galatasaray maçının ardından, futbolun dünyanın her yerinde ayakta oynanan bir oyun olduğunu söyleyerek, "Maçın sonucunda anladık ki rakibimiz beraberlik için gelmiş" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, "Bugünkü maçın sonucunda anladık ki rakibimiz beraberlik için gelmiş. Çok önemli bir tespitimiz var, futbol dünyanın her yerinde ayakta oynanan bir oyundur, tıpkı bizim oyuncularımızın yaptığı gibi. Ayakta kaldıkları ve mücadeleyi son dakikaya kadar sürdürdükleri için kendi oyuncularımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL