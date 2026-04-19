Haberler

Fenerbahçe Kulübünden Galatasaray derbisinin deplasman biletleriyle ilgili bilgilendirme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile oynanacak derbi maçı için deplasman biletlerinin dağıtımında taraftarlardan bazı kriterleri karşılamalarını isteyecek. Bilet talepleri yarın başlayacak.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın deplasman biletleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, derbi için tahsis edilen 2 bin 488 deplasman biletine yoğun talep nedeniyle maça gelecek Fenerbahçeli taraftarların bazı kriterleri karşılaması istenecek.

Bu doğrultuda bilet talebinde bulunacak taraftarların "6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak" veya "2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olmak" kriterlerinden en az birini sağlaması gerekecek. Bilet taleplerinde öncelik, kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlara verilecek.

Başvurular yarın saat 09.00'da başlayacak olup, 21 Nisan Salı günü saat 09.00'da sona erecek.

Bilet toplama süreci ise fenerbahce.org üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

