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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: İlk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız

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Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun hakem hatalarının değerlendirilmesi yönündeki önerisine cevap verdi. Hatipoğlu'nun 'Tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin' teklifini kabul ettiklerini belirten Fenerbahçe, bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Süper Lig deci Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun dünki sözlerine cevap verdi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Sn. Hatipoğlu'nun "Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar." teklifini kabul ediyoruz.

Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.

İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz.

Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."

İBRAHİM HATİPOĞLU NE DEMİŞTİ?

İbrahim Hatipoğlu, pazartesi günü katıldığı bir yayında, "Son 2 sezondur hakemlerle Galatasaray arasında yaşananlar çok tartışıldı. Her kulüp en çok kendi hakkının yendiği konusunda bir takım açıklamalar yaptı. Bunu Erden Timur da söylüyordu ben de söylüyorum. Tüm tartışmalı pozisyonlar değerlendirilsin. Hangi takım ne kadar hakem sayesinde puan kazanmış ortaya çıksın. Bunlar algı yaparak, televizyon televizyon dolaşarak hakemlerle ilgili, var olduğunu söyleyemediği yapılardan bahsedip sonra vura vura yıkmakla çözülecek bir problem değil. Bugün hakemlerden şikayet eden kulüplerin başında gelen takımın başkanı da hakemlerin hata yapacağını söylemişti" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: İlk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız
Haberler.com / İsmail Elal - Spor

İbrahim Hatipoğlu Galatasaray Sportif AŞ Fenerbahçe Spor

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Yorumlar (1)

Ques who:

Hadi dedin mi bunlardan bir daha ses çıkmaz yiğitsen ali koçun çağrısına yanıt verirsin

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