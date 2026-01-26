Haberler

Fenerbahçe: "Galatasaray Spor Kulübü'nün, bir önceki başkanımız Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski başkan Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez bulduklarını belirtti ve bu tür yapay polemikleri reddettiklerini duyurdu.

Fenerbahçe : "Galatasaray Spor Kulübü'nün, bir önceki başkanımız Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz." - İSTANBUL

