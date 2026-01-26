Fenerbahçe: "Galatasaray Spor Kulübü'nün, bir önceki başkanımız Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz.
Fenerbahçe : "Galatasaray Spor Kulübü'nün, bir önceki başkanımız Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor