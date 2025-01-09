Fenerbahçe'den Galatasaray'a gece yarısı bombası

Süper Lig devi Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kupada oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı RAMS Başakşehir maçının ardından gece yarısı çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

"EN MAĞDUR BİZİZ DERSİNİZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda; "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali…Sorarlarsa "en mağdur biziz" dersiniz!" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım;