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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gece yarısı bombası

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gece yarısı bombası
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın kupa maçı sonrası hakem yönetimini eleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, 'Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali…Sorarlarsa "en mağdur biziz" dersiniz!' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig devi Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kupada oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı RAMS Başakşehir maçının ardından gece yarısı çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

"EN MAĞDUR BİZİZ DERSİNİZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda; "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali…Sorarlarsa "en mağdur biziz" dersiniz!" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gece yarısı bombası

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gece yarısı bombası
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