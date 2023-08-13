Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba Fred göndermesi: İsteyenler için bir Fred daha var

Fenerbahçe, Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred için ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu için ünlü çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ın fotoğrafını paylaştı ve "İsteyenler için bir Fred daha var" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred için ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede yaptı.

"İSTEYENLER İÇİN BİR FRED DAHA VAR"

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu için ünlü çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ın fotoğrafını paylaştı ve "İsteyenler için bir Fred daha var" şeklinde bir paylaşım yaptı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Sarı-lacivertli taraftarlar, söz konusu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

İşte o görsel;