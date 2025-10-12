Haberler

Fenerbahçe'den Gabriel Paulista bombası

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe'den Gabriel Paulista bombası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın forması giyen Gabriel Paulista hakkında Brezilya basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların takımdan göndermek istediği Gabriel Paulista'ya Fenerbahçe'nin talip olduğu iddia edildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni bir türlü veremeyen ve 26 maç kaçıran Gabriel Paulista için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

PAULISTA İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI

Beşiktaş'ın yollarını ayırmayı planladığı 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista'ya Türkiye'den sürpriz bir talip çıktı. ESPN'in haberine göre; Fenerbahçe, deneyimli savunma oyuncusu Gabriel Paulista'nın durumunu yakından takip ediyor. Haberde, Fenerbahçe'nin Paulista'nın Beşiktaş'tan ayrılması halinde harekete geçeceği iddia edildi.

CORINTHIANS'IN DA İLGİSİ VAR

Paulista'ya Brezilya temsilcisi Corinthians'ın da talip olduğu ancak Corinthians'ın transfer yasağının sürdüğü ve cezayı kaldırması halinde 34 yaşındaki oyuncu için teklifte bulunabileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Paulista, Beşiktaş formasıyla çıktığı 36 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMiharbi mediç :

beş para etmez komisyoncular pazarlamacılar gene devreye girmiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faroe Adaları'ndan büyük sürpriz

Faroe Adaları'ndan dünya futbol tarihinde unutulmayacak zafer
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.