Fenerbahçe'den Gabriel Paulista bombası

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni bir türlü veremeyen ve 26 maç kaçıran Gabriel Paulista için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

PAULISTA İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI

Beşiktaş'ın yollarını ayırmayı planladığı 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista'ya Türkiye'den sürpriz bir talip çıktı. ESPN'in haberine göre; Fenerbahçe, deneyimli savunma oyuncusu Gabriel Paulista'nın durumunu yakından takip ediyor. Haberde, Fenerbahçe'nin Paulista'nın Beşiktaş'tan ayrılması halinde harekete geçeceği iddia edildi.

CORINTHIANS'IN DA İLGİSİ VAR

Paulista'ya Brezilya temsilcisi Corinthians'ın da talip olduğu ancak Corinthians'ın transfer yasağının sürdüğü ve cezayı kaldırması halinde 34 yaşındaki oyuncu için teklifte bulunabileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Paulista, Beşiktaş formasıyla çıktığı 36 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.