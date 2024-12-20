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Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik

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Trenyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 6'da yer alan hiçbir takımı yenemedi. Öte yandan sarı-lacivertliler, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta ise sadece 1 kez kazanabildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir 2 puan kaybetti. Öte yandan bu maçın ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

İLK 6'DAKİ TAKIMLARI YENEMEDİ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi.

İşte o maçlarda alınan sonuçlar;

  • Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
  • Fenerbahçe 2-2 Samsunspor
  • Fenerbahçe 1-1 Eyüpspor
  • Fenerbahçe 2-2 Göztepe
  • Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

SON 4 MAÇTA ÇÖKTÜ

Öte yandan Jose Mourinho'nun ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta sadece bir kez galip geldi.

Fenerbahçe'nin son 4 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

    • Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş
    • Fenerbahçe 0-2 Athletic Bilbao (UEFA Avrupa Ligi)
    • Fenerbahçe 3-1 Başakşehir
    • Fenerbahçe 1-1 Eyüpspor
    Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik
    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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    Yorumlar (5)

    Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

    İşte yapı,işte sapı??

    Yorum Beğen30
    Yorum Beğenme1
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    Haber YorumlarıEmre Gök:

    Bu oyunla bi halt olmaz

    Yorum Beğen25
    Yorum Beğenme1
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    Haber YorumlarıNuh Malkoc:

    Daha beter olsun cigcigler

    Yorum Beğen20
    Yorum Beğenme3
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    Haber YorumlarıErcan Sönmez:

    İsmail Kartal olsaydı çok daha iyi bir yerde olurdu. Bu takım hep İsmail Kartal'ın ahından çekiyor.

    Yorum Beğen18
    Yorum Beğenme0
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    Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

    yapı mapi diyerek kendilerini kandırdılar kötü oyununu kabul etmediler kendilerini geliştirme diler zararı kendileri gördüler

    Yorum Beğen13
    Yorum Beğenme1
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