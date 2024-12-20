Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir 2 puan kaybetti. Öte yandan bu maçın ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

İLK 6'DAKİ TAKIMLARI YENEMEDİ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi.

İşte o maçlarda alınan sonuçlar;

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Fenerbahçe 2-2 Samsunspor

Fenerbahçe 1-1 Eyüpspor

Fenerbahçe 2-2 Göztepe

Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

SON 4 MAÇTA ÇÖKTÜ

Öte yandan Jose Mourinho'nun ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta sadece bir kez galip geldi.

Fenerbahçe'nin son 4 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;