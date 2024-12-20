Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik
Trenyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 6'da yer alan hiçbir takımı yenemedi. Öte yandan sarı-lacivertliler, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta ise sadece 1 kez kazanabildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir 2 puan kaybetti. Öte yandan bu maçın ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
İLK 6'DAKİ TAKIMLARI YENEMEDİ
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi.
İşte o maçlarda alınan sonuçlar;
- Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
- Fenerbahçe 2-2 Samsunspor
- Fenerbahçe 1-1 Eyüpspor
- Fenerbahçe 2-2 Göztepe
- Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş
SON 4 MAÇTA ÇÖKTÜ
Öte yandan Jose Mourinho'nun ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta sadece bir kez galip geldi.
Fenerbahçe'nin son 4 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;
- Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş
- Fenerbahçe 0-2 Athletic Bilbao (UEFA Avrupa Ligi)
- Fenerbahçe 3-1 Başakşehir
- Fenerbahçe 1-1 Eyüpspor