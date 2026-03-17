Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp

Edin Dzeko'nun doğum günü sonrası yaşanan gelişmeler futbol gündeminde tartışma yarattı. Deneyimli golcüye yönelik tavır, sosyal medyada tepki çekti.

ESKİ KULÜPLERİ KUTLADI, FENERBAHÇE SESSİZ KALDI

Bosnalı yıldızın eski kulüpleri doğum gününü kutlarken, Fenerbahçe cephesinden herhangi bir paylaşım yapılmaması dikkat çekti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

Bu durum bazı taraftarlar tarafından "büyük ayıp" olarak yorumlandı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı kulübün bu tavrını eleştirdi.