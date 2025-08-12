Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
Fenerbahçe, Feyenoord karşılaşması öncesi kanser nedeniyle hayatını kaybeden Sarı-lacivertli taraftar Duygu Özdin için gökyüzüne 1907 balon uçurdu.
Uefa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Fenerbahçe, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi.
DUYGU ÖZDİN UNUTULMADI
Fenerbahçe Kulübü, kanserden hayatını kaybeden Duygu Özdin'i unutmadı. Hayata gözlerini yummadan önce sosyal medya hesabından "Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" ifadesini paylaşan Özdin için 1907 adet balon uçuruldu. Balonları gökyüzüne kaptan Mert Hakan Yandaş bıraktı.
'DUYGU ÖLMEDİ KALBİMİZDE YAŞIYOR'
Sarı-lacivertli taraftarlar, balonlar uçurulurken, "Duygu ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu.