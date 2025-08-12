Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu

Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
Haber Videosu

Fenerbahçe, Feyenoord karşılaşması öncesi kanser nedeniyle hayatını kaybeden Sarı-lacivertli taraftar Duygu Özdin için gökyüzüne 1907 balon uçurdu.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Fenerbahçe, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi.

DUYGU ÖZDİN UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, kanserden hayatını kaybeden Duygu Özdin'i unutmadı. Hayata gözlerini yummadan önce sosyal medya hesabından "Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" ifadesini paylaşan Özdin için 1907 adet balon uçuruldu. Balonları gökyüzüne kaptan Mert Hakan Yandaş bıraktı.

Fenerbahçe'den duygulan hareket! 1907 adet balon uçuruldu

'DUYGU ÖLMEDİ KALBİMİZDE YAŞIYOR'

Sarı-lacivertli taraftarlar, balonlar uçurulurken, "Duygu ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İzmir'in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını

İki noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerlerine hızla ilerliyor
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz

İki ülke arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni bir gözaltı var

Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni bir gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.