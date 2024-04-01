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Fenerbahçe'den disiplin sevklerine ilk tepki: Sporcularımızın sevk edilmesi tüm gerçekleri gözler önüne sermiştir

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Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçı ardından PFDK'ye sevk edilen futbolcuları ve görevlileri için açıklama yaptı.

Fethi Pekin'in sözleri şu şekilde;

"Değerli Camiamız, Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor. Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar. Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK'ya sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı. Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir. Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Fenerbahçe'den disiplin sevklerine ilk tepki: Sporcularımızın sevk edilmesi tüm gerçekleri gözler önüne sermiştir

LİSTEDE FENERBAHÇE'DEN 3 İSİM VAR

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'de Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor Kulübü ve antrenör Egemen Korkmaz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (5)

mustafa demir:

Fenerbahçe lehine yapılan hakem hatalarının üstünü örtmek için algıya devam ediyor. korkak federasyon umarım geri adım atmaz. başta maçı tatil etmeyen hakem, sonrada olaylara karışan FB ve ya liler ceza almalı. sonrada TFF yi tehdit eden Fenerbahçe en üst sınırdan ceza almalı. gidecekse de gitsin hiçbir takım taraftarının uzulecegini düşünmüyorum

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tanju yenal:

Federasyon cıncon el ele şampiyonluğa koşuyor. Hayırlı olsun

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MEHMET:

boş ve beleş birisin

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Yunus Deliorman :

mustafa demir değil tenekesin sen

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tanju yenal:

olmadık kararlarla, yine yeniden Galatasaray'ın şampiyonluğu federasyona hayırlı olsun.Bu sene de şaşırtmadınız. Başkan takımı ligden çek Ferderasyonu ve Galatasaray'ı üzme

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