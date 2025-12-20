Fenerbahçe Kulübünden açıklama Açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan kulüp başkanı Sadettin Saran hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan kurum ve kişiler hakkında hukuki girişimlerde bulunacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan paylaşımda, "Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.