Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o gol - Haberler

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Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o gol

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o gol

İki takımın da birbirini tartarak başladığı Fenerbahçe-Galatasaray maçında düğüm 26. dakikada sarı-lacivertlilerin yıldızı Miha Zajc'ın attığı golle çözüldü. Sağ kanattan gelişen atakta Bright Osayi-Samuel yerden dışarıya doğru iyi çıkardı. Ceza sahası içinde Miha Zajc topun gelişine sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertlilerin golündeki organizasyon taraftarından büyük beğeni topladı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev mücadelede sarı-lacivertliler Miha Zajc'ın attığı golle 26. dakikada öne geçti.

OSAYI-SAMUEL'DEN AKIL DOLU ASİST

Maçın başından beri sağ kanadı zorlayan Fenerbahçe yine bu kanattan gelişen atakta golü buldu. Sağ kanatta son çizgiye inen Bright Osayi-Samuel yerden dışarıya doğru iyi bir pas çıkardı. Ceza sahası içerisinde Miha Zajc sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Slovenyalı futbolcu kariyerinde Galatasaray'a ilk golünü attı.

Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o golGörüntü: Beinsports

Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o golGörüntü: Beinsports

Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o golGörüntü: Beinsports

Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o golGörüntü: Beinsports

Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o golGörüntü: Beinsports

Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o golGörüntü: Beinsports

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Haberler

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