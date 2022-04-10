Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o gol
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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İki takımın da birbirini tartarak başladığı Fenerbahçe-Galatasaray maçında düğüm 26. dakikada sarı-lacivertlilerin yıldızı Miha Zajc'ın attığı golle çözüldü. Sağ kanattan gelişen atakta Bright Osayi-Samuel yerden dışarıya doğru iyi çıkardı. Ceza sahası içinde Miha Zajc topun gelişine sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertlilerin golündeki organizasyon taraftarından büyük beğeni topladı.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev mücadelede sarı-lacivertliler Miha Zajc'ın attığı golle 26. dakikada öne geçti.
OSAYI-SAMUEL'DEN AKIL DOLU ASİST
Maçın başından beri sağ kanadı zorlayan Fenerbahçe yine bu kanattan gelişen atakta golü buldu. Sağ kanatta son çizgiye inen Bright Osayi-Samuel yerden dışarıya doğru iyi bir pas çıkardı. Ceza sahası içerisinde Miha Zajc sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Slovenyalı futbolcu kariyerinde Galatasaray'a ilk golünü attı.