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Fenerbahçe'den derbi primi kararı

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Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde prim uygulamasına gitmeme kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetim, sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında galibiyet primleri açıklamıştı. Ancak bu kez kritik derbiye özel herhangi bir prim belirlemedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde prim uygulamasına gitmeme kararı aldı.

BU KEZ DERBİ PRİMİ YOK

HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre, yönetim bu kez kritik derbiye özel herhangi bir prim belirlemedi. Şampiyonluk yarışında yaşanan puan kayıpları nedeniyle ekstra teşvik planlanmadığı belirtildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedeflerken, teknik heyet ve futbolcular galibiyet için tamamen sportif motivasyona odaklanmış durumda.

Fenerbahçe'den derbi primi kararı
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Parası kalmamıştır yenselerde bir işe yaramayacağı için vermez akıllı başkanım benim seni Galatasaraylılar olarak seviyoruz böyle devam Allah seni Fenerbahçe nin başından eksik etmesin düşmana ne acet haha

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