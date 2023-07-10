Fenerbahçe'den çifte bomba! Sağlık kontrolünden geçtiler, imza an meselesi

Fenerbahçe, stoper Alexander Djiku ve santrfor Umut Nayir'i sağlık kontrollerinden geçirdi. İki futbolcunun da kısa sürede resmen açıklanması bekleniyor.

Transferde elini çabuk tutan Fenerbahçe, iki futbolcuyu daha renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.

DJIKU 3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATIYOR

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı stoper Alexander Djiku, sarı-lacivertliler için sağlık kontrolünden geçti. Ganalı futbolcunun dışında savunmaya bir takviye daha yapmayı düşünen Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin takımdan ayrılma ihtimali yüksek. 28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Ganalı savunmacı, yıllık 1.7 milyon euro kazanacak.

UMUT NAYİR, FENERBAHÇE'NİN YENİ GOLCÜSÜ OLACAK

Fenerbahçe, Eyüpspor'dan Umut Nayir'i de sağlık kontrolünden geçirdi. 30 yaşındaki santrfor kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilere resmi imzayı atacak. Milli futbolcu geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Ümraniyespor'da 31 maça çıktı ve 17 gol-3 asistlik performans gösterdi.

Alexander Djiku

Umut Nayir