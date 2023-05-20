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Fenerbahçe'den Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'den Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, ABD'de tedavi amaçlı hastanede bulunan Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, ABD'de tedavi amaçlı hastanede bulunan Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertliler, eski teknik direktörü Christoph Daum için yayımladığı mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimiz eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Amerika Birleşik Devletleri Christoph Daum Fenerbahçe Spor Haberler

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