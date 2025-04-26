Fenerbahçe'den Borç Kapatma Stratejisi: 'Satılık Değiliz!'

FENERBAHÇE Başkan Vekili Erol Bilecik, "Bugün gerçekleştirdiğimiz satış planlı ve stratejik bir hamle olup, doğrudan borç kapatmaya yöneliktir. Fenerbahçe'nin satılık olmadığını anlamayanlara bir kez daha hatırlatmak isterim, Fenerbahçe'nin kontrolünü satın almaya kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir de" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Finansal borçlardan kurtulmak adına çalışmalar yaptıklarını söyleyen Erol Bilecik, "Gelecek sezon başlamadan önce Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyoruz. 640 milyonla başlayan borç önce 310'a gelmişti. Mayıs ayı itibariyle bankalara 84,6 milyon Euro borcumuz bulunuyor. Şimdi de kısmet olursa tamamen bankalardan çıkmak, finansal borçlardan kurtulmak adına tüm adımların taahhüdünü bu sahneden vermiş oluyorum" şeklinde konuştu.

'FENERBAHÇE'NİN KONTROLÜNÜ SATIN ALMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ'

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yüzde 4,8'lik hisse satışı hakkında konuşan Bilecik, "7 yıllık geride kalan süreçte biz hisse satışı yapmadık. Bu bir yatırım aracı. Herhangi bir şekilde böyle bir ihtiyaç olmadı. Bugünün ihtiyacı ise finansal borçları kapatmak içindi. Hisselerin 62,3'ü kulübündür, geri kalan bakiye yatırımcınındır. Fenerbahçe, bu satışla dahi diğer rakiplerinden daha fazla hisseye sahiptir. Bugün gerçekleştirdiğimiz satış planlı ve stratejik bir hamle olup, doğrudan borç kapatmaya yöneliktir. Fenerbahçe'nin satılık olmadığını anlamayanlara bir kez daha hatırlatmak isterim, Fenerbahçe'nin kontrolünü satın almaya kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir de" sözlerini sarf etti.