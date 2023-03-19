Fenerbahçe'den bombardıman: Hakkımızı helal etmiyoruz, emellerinizde boğulun

Fenerbahçe, 3-1 kazanılan Alanyaspor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili ikinci bir açıklama yaptı. Maçın ardından konuşan Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, "Camiamızın ve taraftarımızın hakkını helal etmiyoruz. Kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah" ifadelerini kullandı. Kızılhan'ın açıklamaları resmi hesaptan da paylaşıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili zehir zemberek açıklamalar paylaştı. Maç oynanırken "Görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız, yazıklar olsun" paylaşımı yapan Fenerbahçe'de Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan karşılaşmanın ardından "Camiamızın ve taraftarımızın hakkını helal etmiyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

İşte Burak Çağlan Kızılhan'ın açıklamaları:

"Tüm yaşananlara rağmen bu akşam mükemmel oynayan ve galip gelen takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

"KÖTÜ EMELLERİNİZDE BOĞULACAKSINIZ"

"Birkaç gündür oluşturulan gündem, bu maçta yaşananlar, verilen verilmeyen kartlar, ofsaytlar, çizgiler… Bu sisteme yazıklar olsun. Adana Demirspor maçında da benzer bir şekilde haklı bir pozisyona itiraz eden hocamıza kırmızı kart gösterilmişti. Bu akşam da aynı senaryoyu hep beraber gördük. Herkes için çok açık, net bir pozisyona itiraz eden hocamıza tekrar aynı şekilde kırmızı kart gösterildi. Fenerbahçe'yi yıllardır sistem dışında tutmak isteyen yapıya, yapılara sesleniyorum. Kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah."

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan, Türkiye'nin dört bir yanından Takımımızla beraber olmak için gelen, deplasmanlarda, stadımızda hep beraber olduğumuz camiamızın, taraftarlarımızın haklarını helal etmiyoruz. Daha detaylı açıklamaları, ilave görüşlerimizi önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız."

"ADANA MAÇINDAKİ GİBİ KIRMIZI KART"

"Hep beraber izledik. Adana Demirspor maçında yaşanan, birebir aynı senaryoyu bu akşam da gördük. Çok net bir pozisyon. Hocamızın haklı bir itirazı var. Ama tuhaf bir şekilde aynı Adana maçında olduğu gibi kırmızı kart. Detaylı açıklamaları önümüzdeki hafta yapacağız."