Fenerbahçe'den bomba kaleci hamlesi
Fenerbahçe'nin Manchester City'den kaleci Stefan Ortega'yı transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Manchester City'nin yeni sezon için Ederson'u takımda tutmayı planladığı ve kaleyi James Trafford transferi ile güçlendirmeye hazırlandığı, bu nedenle Stefan Ortega'nın, bu yaz Manchester City'den ayrılması bekleniyor. Ortega'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Manchester City'den kaleci Stefan Ortega için somut görüşmelerde bulunuyor. Burnley'e transferi gerçekleşmeyen Ortega ile Premier Lig'den de üç takım ilgileniyor.
için sürpriz bir kaleci transferi iddiası gündeme geldi. Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Manchester City'den kaleci Stefan Ortega ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki kalecinin transferi için somut görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Burnley'e transferi şu an için gerçekleşmeyen Stefan Ortega ile Premier Lig'den de üç takım ilgileniyor.
TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR
Manchester City, yeni sezonda Ederson'u takımda tutmak istiyor. İngiliz ekibi ayrıca kaleyi James Trafford transferi ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu gelişmelerin ardından Stefan Ortega'nın, bu yaz Manchester City'den ayrılması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Stefan Ortega'nın, Manchester City ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.