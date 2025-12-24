Haberler

Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan Başkan Sadettin Saran ile ilgili açıklama yaptı ve sürecin hukuki çerçevede sürdüğünü belirtti.

Fenerbahçe Kulübü, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan Başkan Sadettin Saran ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı'ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir" denildi. - İSTANBUL

